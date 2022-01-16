Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал об увлечении своей жены и необычной экскурсии, на которую они ради него отправились в США.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми снимками и рассказом в своем Инстаграм. Так, Яма рассказал, что его жена Лилия сильно интересуется космосом. В связи с этим их семья уже несколько раз посещала Космический центр имени Кеннеди во время своих поездок в США.

«Моя жена хочет в космос. Нет, не в смысле улететь от меня. Просто обожает небо, звёзды, космос и… Kennedy Space Center. Мы здесь уже в третий раз и, уверен, не в последний. Лилиану реально тянет сюда, как магнитом. И энергетика этого места действительно запредельна», - рассказал хореограф.

Он поделился кадрами с их экскурсии, на которых семейство Ям позирует на фоне разных «космических» объектов. Посетители центра могут увидеть настоящий космический шаттл, ракеты, двигатели, скафандры и даже пощупать кусочек Луны.

В своем посте Яма восхитился тем, с какой гордостью американцы рассказывают о своем легендарном полете на Луну.

В свою очередь, жена танцора в комментариях написала: «Однажды обязательно полетим».

Напомним, Влад Яма из "Танці з зірками", уехавший с семьей в США, поделился своей радостью.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой и сыном в Майами пожаловался на невкусную еду.

Также Politeka писала, что Влад Яма в Майами засветил свои апартаменты с огромным холодильником и видом на океан.