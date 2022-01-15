Украинский хореограф и судья "Танців з зірками" Влад Яма проводит свои новогодние каникулы с женой Лилианой и шестилетним сыном в Америке.

Побывав в Мексике, 39-летний Влад Яма отправился с родными в Майами, США, - где живут их друзья. Хореогаф практически каждый год приезжает сюда на несколько недель. В своих "сториз" в Инстаграм Яма опубликовал серию свежих кадров, показав, как проходит его отпуск, передает Politeka.net.

Так, судья "Танців з зірками" во время прогулки по знаковым местам пожаловался на то, что не может купить вкусный перекус. Скорее всего, ему не подходили ни цена, ни качество предлагаемых снеков.

"Побурчу. Такая еда. 50 долларов - и ни о чем. Ищем дальше...", - поделился Яма.

Хореографу с трудом удалось найти нечто стоящее. Вернее, он вспомнил о старом месте, где продавали жареную индейку.

"Ел такую же здесь же в 2014", - сообщил он.

Влад засветил на кадрах сына и жену. С последней вышел забавный момент. Он предложил ей ножку индейки, на что Лилиана отрицательно помотала головой и даже, кажется, возмутилась. Девушка следит за своим питанием, тем более она отказалась от мяса.

Несколько лет назад и сам Яма пробовал стать вегетарианцем. Он на некоторое время отказался от мяса, чтобы омолодиться.

«Я за первые сутки (вегетарианства) сбросил 700 граммов. Пару килограммов, может, 3-4, я бы сбросил. И возможно, вышел бы даже на паркет! Я насмотрелся на жену, которая также сбросила на протяжении последний двух месяцев. Я не хочу отставать!», - заявлял Влад.

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