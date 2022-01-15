Как пишет Politeka.net, Влад Ямаи Лилия женаты уже несколько лет. У пары есть сын Леон, которого в этот раз они взяли на отдых в США. Семья решила отправиться во Флориду, где посетила изначально Майами, а теперь отправилась в огромный парк "Волшебный Мир Гарри Поттера", который расположен в Орландо.
На фото Влад показал, как вместе с сыном и женой гуляли по парку.
"Что может быть круче ярчайших эмоций, моментов, которые запоминаются на всю жизнь?
Только наблюдать за восторгом своего ребёнка!..
Мы кричали от счастья и страха здесь ещё в 2014-м, в наш honeymoon. И мечтали показать эту сказку будущему сыну.
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Свершилось!!", - написал звезда.
"Понимаем и поддерживаем", - ответила жена Дмитрия Монатика - Ирина.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Красивая семья. Ребята, вы супер", "Я рад за вас, как же я хочу тоже эмоций".
Напомним, Влад Яма в Майами засветил свои апартаменты с огромным холодильником и видом на океан
А еще Politeka писала, что Влад Яма с женой и сыном встретил в Майами другого известного украинца, яркие фото
Также Politeka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» увлекся экстримом на отдыхе в Майами