Известный хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу "Танці з зірками", показал, в каких апартаментах живет на отдыхе.

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Также у хореографа есть жена - Лилия.

Так, на этот раз судья шоу "Танці з зірками" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Влад Яма продемонстрировал апартаменты, в которых они живут на отдыхе с семьей. Как известно, сейчас хореограф с женой и сыном отправились отдыхать в Мексику и в США.

"Наш крайний день в этих апартаментах", — показал хореограф.

"Никогда не жили настолько близко к океану", — высказался Влад Яма.

На кадрах Влад Яма показывает кухню, на которой огромный холодильник и шикарный панорамный вид на океан, который виднеется с гостиной.

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