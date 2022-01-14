Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант. Также у хореографа есть жена - Лилия.
Так, на этот раз судья шоу "Танці з зірками" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Влад Яма продемонстрировал апартаменты, в которых они живут на отдыхе с семьей. Как известно, сейчас хореограф с женой и сыном отправились отдыхать в Мексику и в США.
"Наш крайний день в этих апартаментах", — показал хореограф.
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"Никогда не жили настолько близко к океану", — высказался Влад Яма.
На кадрах Влад Яма показывает кухню, на которой огромный холодильник и шикарный панорамный вид на океан, который виднеется с гостиной.
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