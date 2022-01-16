Как пишет Politeka.net, артистка решила поделиться с поклонниками шуточным советом. Сейчас Астафьева, как и многие украинские звезды, отдыхает за границей. Певица радует поклонников яркими снимками с пляжа, на которых не стесняется демонстрировать идеальную фигуру в купальниках-бикини.
На новых фото Даша решила позировать так, чтобы снимки не казались вызывающими. Дело осложнялось тем, что ее купальник был с леопардовым принтом.
На одном из снимков Астафьева стояла, высоко закинув руки вверх, и улыбалась.
На втором фото звезда закинула руки за голову, демонстрируя накачанный пресс.
«Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?», - подписала снимки звезда.
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Ее поклонники оценили фото.
«Красивое тело и пресс есть», «Идеальная!», «Самая красивая девушка в мире», «Очень хорошо получилось, как всегда», «Повезло стае пенсионеров», - пишут люди.
Напомним, счастливая Астафьева показала, кто больше всего ее радует.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева удивила размерами своего живота, ответив на вопрос о беременности.
Также Politeka писала, что Даша Астафьева в эффектном мини дала совет украинкам.