Известная украинская певица и модель, бывшая солистка группы Nikita Даша Астафьева подсказала, как делать не вызывающие фото в купальнике.

Как пишет Politeka.net, артистка решила поделиться с поклонниками шуточным советом. Сейчас Астафьева, как и многие украинские звезды, отдыхает за границей. Певица радует поклонников яркими снимками с пляжа, на которых не стесняется демонстрировать идеальную фигуру в купальниках-бикини.

На новых фото Даша решила позировать так, чтобы снимки не казались вызывающими. Дело осложнялось тем, что ее купальник был с леопардовым принтом.

На одном из снимков Астафьева стояла, высоко закинув руки вверх, и улыбалась.

На втором фото звезда закинула руки за голову, демонстрируя накачанный пресс.

«Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопадрэ! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, и стая пенсионеров, которые советовали как лучше встать. Два из ста. Кста. Я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз?», - подписала снимки звезда.

Ее поклонники оценили фото.

«Красивое тело и пресс есть», «Идеальная!», «Самая красивая девушка в мире», «Очень хорошо получилось, как всегда», «Повезло стае пенсионеров», - пишут люди.

Напомним, счастливая Астафьева показала, кто больше всего ее радует.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева удивила размерами своего живота, ответив на вопрос о беременности.

Также Politeka писала, что Даша Астафьева в эффектном мини дала совет украинкам.