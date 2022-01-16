Как пишет Politeka.net, звездная пара порадовала поклонников новым совместным фото. В последние дни певица, ее супруг и их подруга Анна Андрийчук наслаждались отдыхом в солнечной Мексике. Однако, погода не может всегда радовать даже на курорте: в своих сториз Каменских рассказала, что в воскресенье там похолодало и пошел дождь.
Судя по всему, этот день пара решила провести в номере отеля.
«У нас так прохладненько и мы валяемся с Лешкой. Дождик…на пляжик не идем», - произнесла Каменских.
«А я загорелей тебя, смотри! И бородатее», - добавил Потап, рассмешив жену.
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Позже он поделился фото, на котором они с Настей лежали на кровати в халатах, прижавшись друг к другу.
«А дождь не капал на нашу couple», - подписал снимок артист.
Поклонники пары не смогли пройти мимо.
«Как жизненно, я б сказала…», «Всё просто, чисто, и откровенно, любим вас», «Сильно мило», «Ну насколько же сладкие», «Потап устал или разомлел возле своей красавицы?», «Потап как волчик возле лисички», - пишут люди.
Напомним, Каменских в "дырявом" топе выпятила формы в нескромном ракурсе.
Как сообщала Politeka, Каменских удивила непривычным стилем на съемке Плакидюк из "Топ-модель по-украински".
Также Politeka писала, что Каменских смутила неловким видом в маленьком купальнике.