Как пишет Politeka.net, Настя Каменских довольно популярна в социальной сети Инстаграм, поэтому нередко показывает в социальной сети разные фото из своих клипов, хвастается юморными Тик-Токами и удивляет преображением. В этот раз знаменитый украинский фотограф и давняя знакомая Каменских решила показать один из образов певицы.
В этот раз Соня Плакидюк устроила фотосессию для Каменских, причем в довольно непривычном образе и ярких неоновых тонах. Артистка в перчатках, накинутой на одно плече шубе и с новой прической смогла заинтересовать.
«1 or 2? ❤️🦋 Queen @kamenskux by me📸» - пишет Плакидюк.
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«Когда 2 богини встречаются по разные стороны фотокамеры 😍; 2 лучше виден контраст цвета🔥; Неймовірна❤️; 1❤️; А они чем-то отличаются ?; 1 вариант, больше акцент на модели); Где отличие?; 1. Слишком яркие цвета отвлекают от модели; Очень красивая леди».
Мы также писали, больше недели назад Каменских вместе с мужем Потапом и подругой Анной Анчук (бывшая жена Позитива из «Время и Стекло») отправились на отдых в Мексику, где хорошо проводят время и хвастаются счастливыми моментами в Инстаграм. Причем успевают они также и удивить разными выходками.
В этот раз Каменских отличилась еще и выбором купальника со специальным топом ,который даже не прикрывал ее формы, а наоборот – делал на них акцент. В черно-белом купальнике с имитацией ее любимого леопардового принта, Каменских выглядела довольно нескромно.
Напомним, что Каменских в халате поиздевалась над спящим Потапом: "Мстя будет страшна".
Еще Politeka писала, что Потап в ярком костюме засветился на курорте: «Настя где?».
Также Politeka сообщала, что Каменских с подружкой оказались в эпицентре мощной стихии: "Такого я еще не видела".