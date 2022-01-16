Эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) призналась, что устала от работы, и решила сделать перерыв.

Как пишет Politeka.net, артистка решила откровенно поговорить со своими поклонниками. MARUV известна своей любовью к вызывающим образам, а также неоднозначными решениями вроде выступлений в России или дуэта с Филиппом Киркоровым. Впрочем, в последнее время певица не радует поклонников новыми песнями.

Один из фанатов поинтересовался, чем вызвано длительное затишье. MARUV призналась, что сильно устала от работы.

«Потому что я очень устала и почувствовала творческое выгорание. Сейчас мне нужен отдых от моей деятельности и просто побыть дома», - написала певица.

Она добавила, что новых песен от нее в ближайшее время можно не ждать, посоветовав поклонникам пока слушать старые.

MARUV также ответила на вопрос, бывает ли у нее апатия, и как она с ней справляется.

«Конечно бывает! Я в это время много жру и сплю, потом это надоедает и я начинаю потихоньку нагружать себя работой. Еще очень классно помогает навести порядок в квартире и в шкафу. Это реально работает», - поделилась своим опытом певица.

Напомним, MARUV раскрыла правду о своём состоянии.

Как сообщала Politeka, MARUV в эффектном наряде оседлала «железного коня», кадры.

Также Politeka писала, что MARUV эмоционально ответила на критику ее обновленного имиджа.