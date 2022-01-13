Известная эпатажная певица под псевдонимом MARUV (Анна Корсун) заговорила о своём состоянии после желания уйти со сцены.

Как передает Politeka.net, MARUV является популярной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему эпатажному образу на нацотборе вокального конкурса "Евровидение". Также, известно, что на MARUV обрывается волна хейта из-за частых выступлений в России. Стоит отметить, что также певица участвовала во многих вокальных конкурсах, среди которых "Голос країни".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, артистка часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. На кадрах Maruv рассказала о своем состоянии после того, как решила, что будет меньше уделять времени социальным сетям.

"Я супер, просто решила отдохнуть от социальных сетей. И если честно, мне очень понравилось жить без телефона", — рассказала Maruv.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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