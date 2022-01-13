Как передает Politeka.net, MARUV является популярной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему эпатажному образу на нацотборе вокального конкурса "Евровидение". Также, известно, что на MARUV обрывается волна хейта из-за частых выступлений в России. Стоит отметить, что также певица участвовала во многих вокальных конкурсах, среди которых "Голос країни".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, артистка часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. На кадрах Maruv рассказала о своем состоянии после того, как решила, что будет меньше уделять времени социальным сетям.
"Я супер, просто решила отдохнуть от социальных сетей. И если честно, мне очень понравилось жить без телефона", — рассказала Maruv.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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