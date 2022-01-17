Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как старшая дочь поздравляет ее с днем рождения, не дожидаясь утра.

Как сообщает Politeka.net, певица поделилась трогательными кадрами в своих сториз. 17 января звезда отмечает свой день рождения. В этом году ей исполнилось 38 лет. На кадрах Полякова показала, как старшая дочь Маша решила поздравить ее дома еще ночью.

На видео, размещенном певицей около часа ночи, Маша сидит на краю ее кровати с гитарой в руках и исполняет песню Happy birthday to you. Девушка явно очень старается для своей мамы.

После видео с ней Полякова поделилась целой подборкой фото- и видеопоздравлений, которые получила от своих коллег и близких.

«Зажигалка, красотка, ты вдохновляешь. Будь счастлива, наша королева», - говорилось в подписи к кадрам с Поляковой, танцующей в забавной наряде.

«Такая искренняя, мудрая и многогранная девочка с глубокой душой и добрым сердцем! Целая Вселенная! Пускай публика всегда заполняет залы и поет ваши песни в унисон! Пускай глаза всегда блестят от счастья!», - говорилось в другом поздравлении.

Также певица получила много других пожеланий.

Напомним, Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине.

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