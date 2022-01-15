Начинающая певица Маша Полякова, дочь Оли Поляковой, показала себя и призналась, почему выбирает парней младше себя.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - 16-летняя дочь суперблондинки и артистки Оли Поляковой, пошла по стопам мамы в музыку. Маша решила собрать панк-рок коллектив, став ее солисткой. Также дочь Поляковой активно ведет страничку в ТикТок, где делится с фолловерами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Знаете, почему я встречаюсь с мальчиками помладше", - спросила Маша.

"Воспитываю под себя", - поделилась Полякова.

"И мне плевать... Да, я мать, и я умею танцевать", - прозвучали слова песни в видео.

Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня эта история не сработала", "Мда, иногда детям далеко до родителей", "Полякова, уроки иди учи, а не отплясывай", "Надо взять на заметку".

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