Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - 16-летняя дочь суперблондинки и артистки Оли Поляковой, пошла по стопам мамы в музыку. Маша решила собрать панк-рок коллектив, став ее солисткой. Также дочь Поляковой активно ведет страничку в ТикТок, где делится с фолловерами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Знаете, почему я встречаюсь с мальчиками помладше", - спросила Маша.
"Воспитываю под себя", - поделилась Полякова.
"И мне плевать... Да, я мать, и я умею танцевать", - прозвучали слова песни в видео.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Повзрослевшая дочь Евгения Кошевого поразила внешностью в свой день рождения: "Ого, какая..."
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
"Мамочка троих детей, браво": Осадчая после третьих родов честно показала фигуру в бикини
Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"У меня эта история не сработала", "Мда, иногда детям далеко до родителей", "Полякова, уроки иди учи, а не отплясывай", "Надо взять на заметку".
Напомним, Дзидзьо, Сумская, муж Кухар и другие звезды оценили дочерей Машу и Алису Поляковой
А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Поляковой насмешила кадрами о контрацепции для подростков
Также Politeka сообщала, что дочь Поляковой перепела песню российской рэперши, мнения украинцев разделились