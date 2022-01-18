Известная певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) после новости о том, что она берет перерыв от работы, ответила на личные вопросы о семье и планах на будущее.

Как пишет Politeka.net, знаменитость подробнее рассказала поклонникам о своем состоянии. Среди прочего 30-летняя MARUV призналась, что почувствовала сильную усталость от работы и творческое выгорание, поэтому решила отдохнуть.

Отвечая на вопрос поклонников об апатии, звезда заявила:

«Конечно бывает! Я в это время много жру и сплю, потом это надоедает и я начинаю потихоньку нагружать себя работой», - рассказала MARUV.

В свою очередь, на вопрос о том, есть ли у нее в планах запись совместной песни с кем-то из украинских артистов, певица заявила:

«Сейчас я ничего не планирую и ничего не хочу. Я на чиле и на расслабоне».

MARUV также рассказала, что когда работает, ее график зависит от настроения и самочувствия.

«Иногда по часу в день не работаю, а иногда 24 часа», - уточнила певица.

Помимо вопросов и работе поклонников интересовала и личная жизнь звезды. Так, в одном из вопросов у нее спросили, планирует ли она детей.

«Да, шестерых», - неожиданно ответила MARUV.

Напомним, MARUV поставила карьеру на паузу и рассказала о творческом выгорании.

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