Известная украинская актриса и главная героиня первого сезона «Холостячки» Ксения Мишина отправилась в Крым и показала двор, в котором выросла и вид из дома своего детства.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новыми кадрами в Инстаграм. Как известно, Мишина родилась в Севастополе, откуда в свое время и перебралась в Киев. После временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Мишина по понятным причинам стала реже бывать дома, однако время от времени актриса все же приезжает туда.

На этот раз актриса взяла с собой и своего 9-летнего сына Платона. На кадрах она решила показать поклонникам двор дома, в котором прошло ее детство.

«Смотрите – это двор моего детства. Правда, у нас не было даже таких площадок. А вот там, за этим домом моя школа. На самом деле выглядит сейчас не очень. Но когда все деревья расцветают – не так уж и плохо», - рассказала Мишина.

Она также показала, что с другого окна в их квартире открывался вид на море.

Затем актриса продолжила предаваться ностальгии, отправившись на местный рынок с мамой.

Отметим, что после финала «Холостячки» Мишина примерно через год рассталась с победителем шоу Александром Эллертом и пока живет вдвоем с сыном.

Напомним, "холостячка" Мишина засветила, как проводит время в постели.

Как сообщала Politeka, судья «Україна має талант» Мишина раскрыла, что в женской внешности покоряет мужчин.

Также Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, кому посвящает свободное время.