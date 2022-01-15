Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Ксения Мишина поблагодарила своих поклонников за комплименты, которые они оставили под ее последним интервью.
«Отдельное спасибо за комплименты моим волосам. Помните историю про то, как моя героиня из зломовчання по сценарию должна была быть блондой? Меня не перекрасили, так как режиссеру очень понравились мои волосы», - рассказала Мишина, добавив, что режиссер постоянно хотел видеть ее в кадре с распущенными волосами.
Актриса добавила, что мужчины всегда обращают внимание на женские волосы и их длину. По ее мнению, это факт, который нельзя отрицать.
«Вдыхая аромат волос, и прикасаясь к ним мужчина «пропитывается женщиной», - отметила Ксения Мишина, засветив себя с распущенными волосами.
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Отметим, что Ксения Мишина считается одной из самых красивых украинских актрис современности.
Напомним, что Мишина за рулем шикарного авто позлила своих хейтеров: "Такая стремная".
Еще Politeka писала, что Ксения Мишина резко высказалась об украинках: «Женщины так боятся…».
Также Politeka сообщала, что Мишина раскрыла имя отца своего сына: подробности семейной драмы.