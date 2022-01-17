Известный украинский ведущий и шоумен Александр Педан рассказал о том, как плавание с морскими ежами на отдыхе закончилось для него серьезными травмами.

Как пишет Politeka.net, сейчас Педан отдыхает в Доминиканской Республике, откуда делится яркими кадрами. Эта поездка напомнила шоумену о печальном опыте подобного отдыха десять лет назад, когда развлечения в море закончились для него плачевно.

«История о том, что меня спрашивают. 10 лет назад я нырнул в коралловый риф с ежами. Это правда было. Как все это произошло? Мы снимали тогда с «Подъемом» еще в таком маленьком каком-то городке…И был шторм. Не было видно дна, и я просто нырнул. Я встаю – и у меня все лицо в крови. Короче, такая вот беда», - поделился неприятными воспоминаниями Педан.

Он рассказал, что тогда его срочно отвезли в больницу, где местный врач наложил на его лицо швы.

«Меня отвезли, наложили 15 швов на лицо. И я даже до сих пор ставлю свечку за доктора Рамиреса, который меня «заштопал» прямо наживо. И ничего, в принципе, не видно, как видите», - добавил Педан, продемонстрировав свое лицо сейчас.

Ведущий также поделился архивным фото после того самого случая, на котором можно увидеть, как выглядело его лицо после происшествия.

Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан хвастнул перед украинцами провокационными кадрами с отдыха.

Как сообщала Politeka, женатый ведущий шоу "Эксы" Педан показал, с кем уехал на роскошный отдых.

Также Politeka писала, что ведущий шоу "Эксы" Педан показал редкие кадры с женой и сыном.