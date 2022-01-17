Как пишет Politeka.net, сейчас Педан отдыхает в Доминиканской Республике, откуда делится яркими кадрами. Эта поездка напомнила шоумену о печальном опыте подобного отдыха десять лет назад, когда развлечения в море закончились для него плачевно.
«История о том, что меня спрашивают. 10 лет назад я нырнул в коралловый риф с ежами. Это правда было. Как все это произошло? Мы снимали тогда с «Подъемом» еще в таком маленьком каком-то городке…И был шторм. Не было видно дна, и я просто нырнул. Я встаю – и у меня все лицо в крови. Короче, такая вот беда», - поделился неприятными воспоминаниями Педан.
Он рассказал, что тогда его срочно отвезли в больницу, где местный врач наложил на его лицо швы.
«Меня отвезли, наложили 15 швов на лицо. И я даже до сих пор ставлю свечку за доктора Рамиреса, который меня «заштопал» прямо наживо. И ничего, в принципе, не видно, как видите», - добавил Педан, продемонстрировав свое лицо сейчас.
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Ведущий также поделился архивным фото после того самого случая, на котором можно увидеть, как выглядело его лицо после происшествия.
Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан хвастнул перед украинцами провокационными кадрами с отдыха.
Как сообщала Politeka, женатый ведущий шоу "Эксы" Педан показал, с кем уехал на роскошный отдых.
Также Politeka писала, что ведущий шоу "Эксы" Педан показал редкие кадры с женой и сыном.