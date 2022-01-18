Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он успешно выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, у него есть жена - Виктория, с которой у них есть 9-летняя дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Юрия Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно на новогодние праздники актер "Квартал 95" со своей женой и дочкой Лизой отправился на отдых в Доминикане, где до сих пор отдыхает. На кадрах Виктория Ткач продемонстрировала, как изменился Юрий Ткач на Доминикане. Юморист завязал полотенце на голове и попросил жену дать ему маску для лица.

"Доминикана меняет людей. Юра...красивый. Масочка нужна? Пошли", — говорит Виктория Ткач.

"Нужно, чтобы волосики подсохли", — комментирует Юрий Ткач.

Ранее сообщалось, жена Юрия Ткача с новой прической заговорила о своем участии в реалити "Супермама": "Мне много раз предлагали..."

Также, Ткач из "Квартал 95" после коктейлей на отдыхе решил заговорить по-английски, но оконфузился: "Просто..."

Politeka рассказывала, жена Ткача из "Квартал 95" показала семейную идиллию на фоне пальм: "Максимально наполнены..."