В Сети показали, как с годами изменился известный украинский певец Никита Алексеев, который записал совместную песню с Dzidzio, Пономаревым и Артемом Пивоваровым.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице телепрограммы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали два фото 28-летнего украинского певца, полуфиналиста четвертого сезона телевизионного шоу "Голос країни" Никиты Алексеева, который выступает под псевдонимом Alekseev, и показали, как он изменился с годами.

"Певец ALEKSEEV в юности и сейчас 🔥 Что скажете, 28-летний Никита Алексеев изменился? Делитесь в комментариях ✨", - написали на странице.

В комментариях поклонники написали свое мнение.

"Фотография под номером 1 красивее", "Не подходит ему теперешняя прическа)", "Зря поставил виниры. Ранее естественнее был", "На 2-м-прическа словно парик какой-то, похож на корейца с ней, на 1-м фото просто вааах😍😍😍😍🥰🥰🥰", "Красавчик,но на первом фото вообще персик❤️", "1🔥 как можно было себя так испортить ... зубы и т. д", "Сейчас он выглядит как и все малолетки... Ничего особенного... Жаль, что новые тренды из хороших парней делают чучело...",- написали в сети.

Напомним, что Alekseev вместе с Александром Пономаревым, Dzidzio и Артемом Пивоваровым записали совместную песню "Чому?".

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