Українцям назвали хіти, які найбільше користувалися популярністю на радіо в минулому році, виявилося, в ТОП-20 відсутні деякі популярні артистки.

Днями інтернет-сервіс TopHit опублікував ТОП найбільш ротованих треків 2021 року в Україні, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися повний перелік, доскрольте до кінця сторінки)

Так, Kazka і Alekseev зі своїм хітом "Поруч" стали одними з найбільш прослуховуючих, і придбали широку популярність ще до виходу відео.

У списку засвітилася і група "Время и Стекло", яка вже два роки як розпалася, але її пісня "Дим" залишається хітом донині.

Також в топі засвітилися Артем Пивоваров з композиціями "Рандеву" і "Дежавю", Melovin - "І кров кипить", NK "Красное вино", Wellboy - "Гуси", Віталій Козловський "Мала, танцюй", та інші.

Примітно, що в ТОП-20 залишилися в прольоті співачки Оля Полякова і Тіна Кароль.

Публікація швидко зібрала близько 2000 переглядів і багато коментарів.

"Приємно бачити в топі СКАЙ. Одна з кращих українських груп", " дивно, що Тіна Кароль не потрапила 🤨", " всі виконавці і пісні дуже круті! Класний топчик вийшов!",- написали користувачі Мережі.

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