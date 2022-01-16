Як повідомляє Politeka.net, знаменитий український виконавець, продюсер і композитор Олександр Пономарьов, який до свят представив незвичайний дует з Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист, який зараз на відпочинку, поділився яскравим фото на прогулянці біля океану і розповів, По кому сумує у відпустці.
На новій фотографії Олександр зображений на прогулянці по білому піску пляжу на тлі приголомшливого океану. Перед камерою він з'явився в яскравому пляжному образі - білих шортах і строкатій сорочці, а на його обличчі стильні окуляри і серйозний вигляд.
У підписі до фото Пономарьов розповів, що у відпустці сумує за своєю пухнастою улюбленицею Ши. "Христос Народився! Кожен день, ввечері довго гуляю по океанському узбережжю! Думки різні! Для повного перезавантаження не вистачає Ши! Скучив вже за нею". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото артиста, бажаючи йому гарного відпочинку і позитивних емоцій.
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