Відомий співак, шоумен і продюсер Dzidzio після розлучення з дружиною розповів, що в його будинку несподівано з'явилася жінка.

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець і шоумен Dzidzio (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою (співачка Slavia), в інтерв'ю Каті Осадчій розповів, що в його будинку несподівано з'явилася жінка. Йдеться про маму, яка прилетіла до сина з Португалії спеціально до Дня народження, причому вона зробила сюрприз.

За словами Dzidzio візит мами став для нього справжньою несподіванкою, і він зустрічав її з квітами, обіймами і великою любов'ю. Тепер в будинку артиста запанувала зовсім інша атмосфера, так як мама привезла багато гостинців з-за кордону і радує улюбленого сина різними домашніми смаколиками.

"Я з ранку встаю, так, два торти вже спечені. Їсти - борщ, котлети, биточки. Я тільки приїхав з роботи, тут відкривається духовка, а звідти риба, бакаляо португальське", - із захопленням розповів Михайло.

Також Dzidzio зізнався, що його чекає серйозна розмова з мамою: "Всі наші розмови по телефону починалися з того, що тобі пора дитини. І я завжди це розмови відкладав. А тут мама приїхала, і хоче поговорити зі мною сам на сам".

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