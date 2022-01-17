Дмитрий Монатик эффектно завершил свой американский тур и познакомил со сценой своих маленьких сыновей, которые также прилетели в Штаты с отцом и матерью.

Как пишет Politeka.net, артист поделился соответствующими кадрами на своей странице в Инстаграм. Этот год семья Монатика начала в США, где певец провел уже свой третий по счету тур. В рамках завершающего концерта на Таймс-Сквер Монатик устроил грандиозное шоу.

Во время этого выступления впервые на сцену вышли дети популярного певца – 6-летний Даниил и 4-летний Платон. Мальчики пока не пели сами, но вышли на поклон с папой и подтанцовывали вместе со всеми.

«Благодарю от души!!! Это было так громко!!! Так ярко!!! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены. В целом, это был незабываемый тур!», - обратился к своим поклонникам Монатик.

Опубликованные им кадры впечатлили ведущую Лесю Никитюк.

«Сейчас бы в Нью-Йоркщину», - написала она.

«Ты невероятный артист!», - восхитился в комментариях певец Виталий Козловский.

Украинцы тоже оценили пост Монатика.

«Мечтаю увидеть своими глазами такой ваш концерт!», «Благодарим от всей души! Это было так душевно, так круто!», «Тур мечты каждого музыканта какие площадки, какие концерты, свет, звук», «Тотальное восхищение и гордость за такой успех», «Лучшая команда украинского шоу-бизнеса постоянно расширяется», - пишут люди.

Напомним, Монатик в окружении семьи засветился возле известной киностудии.

Как сообщала Politeka, жена Монатика на глазах мужа прильнула к «Брэду Питту», кадры.

Также Politeka писала, что Дмитрий Монатик публично обратился к своему младшему сыну.