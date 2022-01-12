Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утверждали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий Монатик прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий Монатик показал своего младшего сына Платона, который празднует День Рождения. Мальчику исполнилось 5 лет. Дмитрий Монатик решил показать, как его сын подрос (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Потрясающий

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Артистичный

Талантливый

Outstanding

Настойчивый

Три года назад, находясь в туре по США Love it Ритм, я загадал желание, которое впоследствии вписывал в каждый список новогодних желаний! «Поехать в тур по США всей семьей и обязательно посетить Universal Park!!!» Я так счастлив, что именно в твой первый юбилей, в твой пятый день рождения, мы находимся в нашей общей мечте! Ты невероятный, фантастический, артистичный, постоянно фантазирующий, с легкостью перевоплощающийся в любого персонажа, который тебе пришёлся по душе — от динозавра до Креша Бандикута! Обладатель потрясающего чувства юмора и мимики, от которой глаз не отвести! Я так хочу, чтобы все твои мечты сбывались, быстрее, чем ты их сможешь придумать!!! А мы с мамой всегда рядом! Гордимся и переживаем. Любим безумно! Вы с братом наши лучшие друзья!

Мечтаю вернуться сюда ещё не раз счастливыми и здоровыми! С вашими с братом супругами и детьми. И так, как оказалось, это работает, загадываю прямо сейчас! В твой день! С днём рождения тебя, наш любимый мечтатель Платоша!!! Вы с братом наше все!", — признался Дмитрий Монатик.

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