Как пишет Politeka.net, Тригубенко поделился соответствующими кадрами в своем Инстаграм. Как известно, бизнесмен прошел в финал первого сезона шоу «Холостячка», однако в последнем эпизоде Ксения Мишина отдала предпочтение Александру Эллерту. Сейчас же Тригубенко довелось поработать вместе с победителем второго сезона проекта, избранником Златы Огневич Андреем Задворным.

Вместе они приняли участие в съемках нового проекта известной фитнес-блогерши Илоны Чернобай. Перед началом съемок Тригубенко показал спортзал, в котором они оказались.

«У Андрюхи появилась прикольная идея: пока мы сейчас в спортзале, мы быстро наснимаем контент на месяц вперед. Ну, для того, чтобы показывать всем, что мы с тобой занимаемся спортом», - рассказал Тригубенко.

«И целый месяц потом филонить тренировки. Ты разную одежду брал, чтобы можно было переодеваться?...Одна футболка, несколько штанов. Сейчас поменяемся еще друг с другом и будет контента валом», - пошутил находившийся рядом Задворный.

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Затем они с Тригубенко отправились дальше готовиться к съемкам.

Отметим, что Задворный сам решил расстаться с Огневич почти сразу после финала «Холостячки». Певица тяжело переживает этот разрыв.

Напомним, Огневич после расставания с Задворным засветилась с экс-ухажером Мишиной из «Холостячки».

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом призналась, не жалеет ли о Тригубенко.

Также Politeka писала, что финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко пожаловался на свое состояние.