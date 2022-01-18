Как пишет Politeka.net, Евгений Кот в интервью Маше Ефросининой признался, что по жизни он одинок, так как не состоит ни в каких комьюнити. По словам хореографа, у него есть друзья, но их не очень много. В основном это коллеги, с которыми он в разное время работал. Он подчеркнул, что самый близкий друг для него – это его жена.
Во время шоу свое мнение о Коте высказал его коллега по «Україна має талант» Сергей Притула.
«Кажется, что он такой, немного закрытый персонаж. Чтобы войти в круг его общения, нужно постараться. У него есть сторона, куда он не пускает просто так, пока не убедится в том, насколько вы подходящий для этого человек. Это не плохо, просто такой он», - отметил телеведущий.
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По словам хореографа, в его жизни были разочарования, поэтому он осторожно относится к людям.
Напомним, что Евгений Кот рассказал об истинной цене своего успеха: "Я тебе могу сказать...".
Также Politeka писала, что Жене Коту стало плохо на интервью: "Получил такой диагноз…".
А еще Politeka сообщала, что жена Жени Кота призналась, почему у них до сих пор нет детей.