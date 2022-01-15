Хореограф і танцюрист Євген Кот, який зараз судить проект "Україна має талант", а до цього перемагав у шоу" Танці з зірками", розповів, що довелося віддати заради успіху.

Як пише Politeka.net, Євген Кот є успішним танцюристом і хореографом, який переміг у шоу "Танці з зірками". Зараз зірку покликали на проект "Україна має талант", де він судить проект разом з Сергієм Притулою і Ксенією Мішиною. Євген вирішив дати інтерв'ю Маші Єфросиніній і розповів, яка ціна успіху.

Маша вирішила розпитати про травми танцюриста. Єфросиніна поцікавилася, чи багато травм було у Євгена за кар'єру.

"Я тобі можу сказати, що у мене ціле. У мене два суглоба цілих - це цілі у мене лікті. Весь. А все інше у мене або надірвано, або зламано, або порване. У мене три грижі в поперековому відділі, у мене протрузії в поперековому відділі. Протрузії в грудному відділі, протрузії в шийному відділі. Я буду ось так от робити, поправляти", - сказав Євген і почав руками поправляти шию.

Як зірка пояснив, завдяки даній дії він хребці поставив на місце.

Маша зазначила, що тоді у зірки повинна бути постійний біль.

"Так і є, біль, вона є, він притуплений, але я весь час відчуваю... У мене болить весь час коліно, у мене весь час хрумтять зап'ястя... Ось, я вставив її на місце. У мене тут люфтить кістка...",- сказав Євген і показав, що робить зі своїми руками.

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