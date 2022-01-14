Як повідомляє Politeka.net, відомий український хореограф, танцюрист та суддя шоу "Україна має талант" Євгеній Кот, який разом з Ксенією Мішиною переміг на "Танцях з зірками", став учасником проєкту "Мій секрет", де розповів відомій ведучій Маші Єфросініній про особисте.

Як відомо, у батьків Євгена Кота було троє дітей - він, старший на 2,5 роки брат Дмитро та молодша на 7 років сестра Ангеліна. Так, хореограф розповів Єфросініній про старшого брата Дмитра, який помер 5 років тому.

"У 30 років він помер, пішов від нас…Діма захворів на рак. Це був рак крові… Лімфобластний лейкоз Т-клітинний, який страшніший, гірший за В-клітинний. 30 років йому було. У нього якраз була донечка маленька, два рочки. І він отримав такий діагноз в один момент. Ми зрозуміли, що щось не так. У нього по всьому тілу вийшли такі синці, судинки полопали по всьому тілу. Він був впевнений у собі хлопець, як і я дуже, дуже розумний, але жорсткий. До нього всі дослухалися: і мама, і тато, і я, і сестра", - розповів Кот.

Потім Євгену стало зле, але він все ж повернувся до розмови. Він сказав, що вони з братом були справжніми друзями. Невдовзі після появи синців йому стало зле, вони поїхали в лікарню та дізналися про діагноз.

Кот зауважив, що ніхто не думав про погане, адже брат був молодим і його одразу ж почали лікувати. Спершу хвороба відступила, Дмитро був у ремісії, але був змушений пройти курс хіміотерапії.

"Він витратив більше 300 тис євро на лікування і помер від побічних ефектів. У нього весь час був стан ремісії і мала бути остання хімія після якого його відпустили б додому і дали справку, що "Здоровий". Але йому погано вже було той час, дуже сильно погано. Ми його з дому привезли до лікарні, я пам'ятаю, як виводив його з під'їзду, він майже втрачав свідомість, у нього зрачки були такі широкі", - згадує Кот.

Хореограф зазначив, що у брата відмовили нирки, він задихався через воду в легенях, погано бачив. Євген Кот дізнався про смерть брата, коли поїхав додому з лікарні відпочити після того, як декілька діб просидів у лікарні.

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