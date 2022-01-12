Наталія Татаринцева в інтерв'ю програмі Мій секрет з Машею Єфросиніною зізналася, чому у них з хореографом Євгеном Котом немає дітей. Пара разом п'ять років, а одружилися вони в 2019 році.

Чотириразова чемпіонка світу з танців на пілоні та семиразова чемпіонка України з художньої гімнастики Наталія Татаринцева зазначила, що кар'єрні звершення не пройшли безслідно.

"Думаю, що досить скоро у нас все вийде. У мене все моє життя-це спорт. Тобто навантаження фізичні, психологічні, коли я була в олімпійській збірній команді України і працювала на країну. Звичайно, це не могло не відбитися на моєму здоров'ї. Зараз є відгомони мого минулого. Це стреси, кількість виступів, постійний адреналін, тому що у мене були виступи кожні три дні. Моя гормональна система в один день сказала:“Прощай". Я не можу не переживати через це, тому що це мій стан, як жінки", - розповіла дружина Євгенія Кота.

Наталія Татаринцева запевняти. Що через деякий час вони з чоловіка стануть щасливими батьками.

"Ця тема поки що недосяжна. Я, як спортсменка, повинна досягти мети. У мене на даний момент найбільше бажання-стати мамою. Я не відчуваю провини. Досліджуючи себе, я щоразу розумію: "блін, та я здорова, чому ж не виходить?“. Я на 100% змінила свій графік. Вважаю, що потрібен час - і у нас все вийде. Женя мене підтримує, ми говорили на цю тему», — зазначила Наталія.

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