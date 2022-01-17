Как пишет Politeka.net, Александр Кривец был участником шоу "Мастер Шеф-11", где занял шестое место среди 20 участников. Победу в данном сезоне одержал Богдан Шинкарев, а второе и третье место заняли Владислав Кулешов и Светлана Ткаченко. Александр стал после проекта довольно популярным и теперь за ним следят тысячи украинцев в Инстаграм.
Там в новой публикации Кривец рассказал о своем возвращении на проект. Блогер добавил свое фото, которое сопроводил текстом:
"Если вы меня спросите, каково мне было решиться пойти на Мастер-Шеф БИТВА СЕЗОНОВ - ответ будет максимально простой - легко.
Я только подумал, вот бы ещё раз прожить это и на следующий день мне позвонили с предложением. Теперь не верь в силу мысли.
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Посмотрим куда теперь корабль счастья меня донесет", - написал Александр.
Напомним, "Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников
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