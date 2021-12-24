Как передает Politeka.net, недавно на телеэкранах вышел новый 11-ый сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф". Судьями шоу остались Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
Так, на этот раз на странице шоу "МастерШеф" опубликовали новое фото. На кадре анонсировали новый "МастерШеф. Битва сезонов". Как сообщается, в сезон вернутся любимые участники прошлых лет, чтобы доказать, что они действительно достойны победы.
"МастерШеф. Битва сезонов! - скоро на СТБ
Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 в 19:00. «Нам всегда хотелось на кухне “МастерШефа” снова увидеть любимцев зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и чего стремятся. "Битва сезонов" - это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них лучший шеф», — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.
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На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курликом». Паша Серветник, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировку по всему миру, учился в Азии и Европе. Финалистка пятого сезона Екатерина Великая, проигравшая в финале Евгению Клопотенко, намерена доказать, что она действительно велика в мире кулинарии. Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталья Петрик — сможет ли она соблазнить судей своими кулинарными шедеврами? На победу в «Битве сезонов» нацелены кулинары-любители из МастерШеф-11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун", — рассказывают на аккаунте.
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