Телеканал "СТБ" анонсировал новый сезон "Мастер Шеф. Битва сезонов". На шоу вернутся фавориты прошлых лет, чтобы доказать, что именно они достойны победы.

Как передает Politeka.net, недавно на телеэкранах вышел новый 11-ый сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф". Судьями шоу остались Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Так, на этот раз на странице шоу "МастерШеф" опубликовали новое фото. На кадре анонсировали новый "МастерШеф. Битва сезонов". Как сообщается, в сезон вернутся любимые участники прошлых лет, чтобы доказать, что они действительно достойны победы.

"МастерШеф. Битва сезонов! - скоро на СТБ

Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 в 19:00. «Нам всегда хотелось на кухне “МастерШефа” снова увидеть любимцев зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и чего стремятся. "Битва сезонов" - это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них лучший шеф», — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.

На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курликом». Паша Серветник, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировку по всему миру, учился в Азии и Европе. Финалистка пятого сезона Екатерина Великая, проигравшая в финале Евгению Клопотенко, намерена доказать, что она действительно велика в мире кулинарии. Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталья Петрик — сможет ли она соблазнить судей своими кулинарными шедеврами? На победу в «Битве сезонов» нацелены кулинары-любители из МастерШеф-11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун", — рассказывают на аккаунте.

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