Ушла из жизни известная бразильская актриса Франсуаза Фортон, которая долгие годы боролась с опасным заболеванием.

О смерти знаменитости сообщило издание Extra Globo. Известно, что Фортон ушла из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с онкологией. Последние четыре месяца она провела в больнице. Страшный диагноз «рак шейки матки» актрисе поставили еще в 1989 году.

У Франсуазы остался муж, театральный продюсер Эдуардо Барата, и сын Гильерме Фортон Виотти.

Актерская карьера Фортон началась еще в 1969 году с небольшой роли в мыльной опере «Ультима Вальта». Затем актрисе повезло сыграть одну из главных ролей в фильме «Марсело Зона Сул» (1970) Ксавьера де Оливейры.

Большинство украинских зрителей может знать Франсуазу благодаря сериалу «Клон», в котором она сыграла роль Симоне, помощницы профессора Альбьери.

Актриса также снималась в таких сериалах, как: «Во имя любви», «Любовь к жизни», «Моя любовь, моя печаль», «Любовь вне равных».

В сети выражают свои соболезнования в связи со смертью актрисы.

«Покойся с миром, мой друг!!! Мое сердце болит», «Печально слышать о твоем уходе! Мои соболезнования родным и близким! Теперь ты сияешь в небе», «Как грустно, когда такая актриса, как Франсуаза Фортон, умирает в 64 года. Я научилась ненавидеть и любить, когда она играла Хелену в «Тиете»!», «Покойся с миром, великая бразильская актриса», - пишут люди.

Напомним, ушла из жизни знаменитая актриса, поклонники безутешны.

Как сообщала Politeka, ушла из жизни легенда золотого века кино.

Также Politeka писала, что ушла из жизни известная актриса, ставшая звездой еще в детстве.