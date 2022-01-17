Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу «Мастер Шеф» опубликовали фото Ольги во время участия и во время судейства.
«Ольга Мартыновская победила в третьем сезоне проекта и сейчас продолжает работать на знаковой кухне, но уже в качестве судьи! Она доказала, что усердная работа и желание развиваться творят чудеса!», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях звездной судье оставили массу теплых слов. Многие отметили, что изменили о ней мнение после того, как она стала судьей.
«Мы за Ольгу в третьем сезоне не болели, хотя и с уважением относились к её воле к победе и упорству в достижении цели. Но в качестве судьи ей нет равных», «Из всех ведущих женщин-Олечка больше всего нравится! Веселая, добрая», «За Ольгу не болела. Её начало в качестве судьи восприняла в штыки. Сейчас считаю, что она одна из лучших ведущих мастер-шеф», - пишут пользователи сети.
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