Шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая победила в третьем сезоне шоу, сильно выросла в глазах телезрителей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу «Мастер Шеф» опубликовали фото Ольги во время участия и во время судейства.

«Ольга Мартыновская победила в третьем сезоне проекта и сейчас продолжает работать на знаковой кухне, но уже в качестве судьи! Она доказала, что усердная работа и желание развиваться творят чудеса!», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездной судье оставили массу теплых слов. Многие отметили, что изменили о ней мнение после того, как она стала судьей.

«Мы за Ольгу в третьем сезоне не болели, хотя и с уважением относились к её воле к победе и упорству в достижении цели. Но в качестве судьи ей нет равных», «Из всех ведущих женщин-Олечка больше всего нравится! Веселая, добрая», «За Ольгу не болела. Её начало в качестве судьи восприняла в штыки. Сейчас считаю, что она одна из лучших ведущих мастер-шеф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мартыновская хлестко потроллила Сергея Притулу: «Ненавижу...».

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