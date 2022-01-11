Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська, яка стала переможницею третього сезону та навчалася в Парижі, не тільки ділиться цікавими рецептами, а й показує своє повсякденне життя.
Цього разу вона опублікувала декілька відео, на якому були судді "Україна має талант" Євген Кот та Сергій Притула.
"Сергій, будеш готувати омлет?", - запитала в Притули Мартиновська.
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"Омлет??? Нє, підписники ж не знають, що я ненавиджу яйця і все, що з ними пов'язано і Оля мене тролить. Я омлет готувати не буду", - сказав Сергій Притула.
Зауважимо, що поки стилісти готували зірок до зйомок, Притула розповідав цікаві історії та всіх веселив.
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