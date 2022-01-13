Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на кулінарному проєкті в 3 сезоні. Зараз Мартиновська є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу суддя "МастерШеф" опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Мартиновська у 2020-му році офіційно розлучилася. На кадрах Ольга Мартиновська відверто розповіла, як знайомиться з чоловіками та що відповідає їм на питання, коли запитують, чим вона займається.

"По секрету розповім вам, що коли зі мною знайомляться чоловіки, на питання - "Чим ти займаєшся" я скромно кажу - кухарка я", - видала Ольга Мартиновська.

Як відомо, шеф-кухарю приписують роман з колегою по "МастерШефу" Володимиром Ярославським.

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