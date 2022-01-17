Как пишет Politeka.net, Джованна Антонелли является успешной бразильской актрисой. Звезда стала известна украинскому телезрителю благодаря сериалу "Клон", который выходил в нулевых годах на украинском телевидении. Звезде тогда было 25 лет. Актриса снялась во многих сериалах и фильмах после того, но запомнилась больше в роли Жади. На страничке "Зірковий шлях" в Инстаграм показали, как выглядит актриса спустя 20 лет после съемок.

На фото звезда была в нескольких нарядах, впечатляя фигуркой.

"Какой стала актриса Джованна Антонелли?

Бразильской звезде, 25-летней снявшейся в сериале «Клон», сейчас 45. Она продолжает сниматься в кино, а также стала успешной телеведущей. Что касается личного, то живет с режиссером Леонардо Ногейра – вместе воспитывают дочерей-близнецов и сына от предыдущего брака Джованны", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Она шикарная", "Сама на себя не похожа", "Природная красота, а не вот это вот все... Люблю", "Красивая и классная актриса и женщина, мне тогда было 14 лет и я не пропустила ни одной серии сериала клон. Классный сериал", "Старость не щадит никого...".

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