Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Надежды Мейхер появилось очень чувственное фото.
«Вспомнились строки…
«Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно-светлая ошибка….», - процитировала певица Бальмонта.
По ее словам, с поэтической точки зрения все мы допускаем ошибки и необратимость, но в своей жизни она неоднократно сталкивалась с тем, что ошибкой называют те события и поступки, о которых люди сожалеют.
«Но как только мы начинаем шаг за шагом осознавать, что любое из перечисленного нам даётся не просто так, или мы притягиваем что-то в свою жизнь, в этот самый момент в наше сознание, тело начинает просачиваться свобода», - добавила Мейхер.
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В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Богиня Любви и Красоты», «Какая крутая», «Ты просто невероятная женщина», «Яркая такая», «Супер», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Мейхер обратилась к украинкам с сильными словами: "Позвольте себе...".
Также Politeka писала, что Мейхер очаровала смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь".
А еще Politeka сообщала, что Мейхер в смелом образе показала рога: "Ох, Надя…".