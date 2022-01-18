Популярная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер впечатлила видом в эффектном платье с перьями, заставив поклонников говорить о себе.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Надежды Мейхер появилось очень чувственное фото.

«Вспомнились строки…

«Слова смолкали на устах,

Мелькал смычок, рыдала скрипка,

И возникала в двух сердцах

Безумно-светлая ошибка….», - процитировала певица Бальмонта.

По ее словам, с поэтической точки зрения все мы допускаем ошибки и необратимость, но в своей жизни она неоднократно сталкивалась с тем, что ошибкой называют те события и поступки, о которых люди сожалеют.

«Но как только мы начинаем шаг за шагом осознавать, что любое из перечисленного нам даётся не просто так, или мы притягиваем что-то в свою жизнь, в этот самый момент в наше сознание, тело начинает просачиваться свобода», - добавила Мейхер.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Богиня Любви и Красоты», «Какая крутая», «Ты просто невероятная женщина», «Яркая такая», «Супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мейхер обратилась к украинкам с сильными словами: "Позвольте себе...".

Также Politeka писала, что Мейхер очаровала смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь".

А еще Politeka сообщала, что Мейхер в смелом образе показала рога: "Ох, Надя…".