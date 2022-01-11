Як пише Politeka.net, зірка поділилася мотивуючим постом у своєму Instagram. У ньому вона дала пораду іншим жінкам. Судячи з усього, сама Мейхер дотримується саме такої філософії.
"Жінка - це цілий всесвіт!!!!
Не позбавляйте себе можливості стати неосяжними...
Перш за все дозвольте собі відкрити цей всесвіт,
І не бійтеся заглядати в потаємні куточки своєї світобудови. Безумовно люблячи! І його, і себе!", - написала співачка.
Цей пост вона супроводила власними фото. На них Мейхер позувала в елегантній чорній сукні. Співачка щасливо посміхалася, нахиливши голову і кокетливо опустивши погляд вниз.
Шанувальники артистки тут же відреагували.
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"Яка красива посмішка", "Божественно красива", "наш компас земний", "Богиня любові і краси", "ви прекрасні, від дебюту в групі досі шикарно виглядаєте, сексуальна і бажана)", "Всесвіт в кожній людині", - пишуть люди.
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