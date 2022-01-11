Популярна співачка і колишня солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер звернулася до жінок з сильними словами і показала власну чарівність на кокетливих фото.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася мотивуючим постом у своєму Instagram. У ньому вона дала пораду іншим жінкам. Судячи з усього, сама Мейхер дотримується саме такої філософії.

"Жінка - це цілий всесвіт!!!!

Не позбавляйте себе можливості стати неосяжними...

Перш за все дозвольте собі відкрити цей всесвіт,

І не бійтеся заглядати в потаємні куточки своєї світобудови. Безумовно люблячи! І його, і себе!", - написала співачка.

Цей пост вона супроводила власними фото. На них Мейхер позувала в елегантній чорній сукні. Співачка щасливо посміхалася, нахиливши голову і кокетливо опустивши погляд вниз.

Шанувальники артистки тут же відреагували.

"Яка красива посмішка", "Божественно красива", "наш компас земний", "Богиня любові і краси", "ви прекрасні, від дебюту в групі досі шикарно виглядаєте, сексуальна і бажана)", "Всесвіт в кожній людині", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер додала образу "перчинки", надівши незвичайний аксесуар.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер покрутилася перед камерою в прозорій сукні.

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер пококетувала в жіночному вбранні, який створила сама.