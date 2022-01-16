Як пише Politeka.net, Надя Мейхер є популярною українською співачкою, яка довгий час блищала в групі ВІА Гра. У 2011 році зірка покинула групу і тепер зайнята сольною творчістю, а також знімається в кіно і розвиває власний бренд одягу. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових фото Надя була в пальто і колготках. Зірка виставила ніжки, демонструючи їх красу.

"Натхнення-це вміння приводити себе в робочий стан"

Подивіться на людей, які займаються ненависною роботою. Цим людям все одно, якісно вони виконує свою роботу або ж ні. Їх цікавить тільки зарплата і нічого більше. Робота для таких людей-справжнісінька каторга, а життя – лише той час, який залишається у них після цієї нелюбимої роботи", - розповіла Мейхер.



Також Надя вирішила відзначити, що люди, які зайняті любіым справою - вони краще себе проявляють і постійно рухаються вперед. Як додала зірка, вона знає про це з перших рук.

"Тепер подивіться на людей, які займаються улюбленою справою. Вони проявляють свій творчий потенціал, демонструють свої кращі якості, навички та вміння, постійно розвиваються і рухаються вперед. Для таких людей життя і робота – це єдине ціле.

Адже ще хобі вчора, сьогодні може стати одним з улюблених і приносять прибуток проектів. Знаю не з чуток", - написала Мейхер.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Надя, захоплююся. Цінувати. Люблю", "золоті слова", "додам, що зарплата таких горе-працівників завжди маленька"," успіхів у всіх починаннях", " робота повинна радувати, або принаймні на напружувати!!", "По-доброму заздрю тим, хто любить свою роботу. Така рідкість", "шикарна, неймовірна, приголомшлива", "вау, ну просто слів немає, всі скінчилися , лише тільки ці залишилися, та так так, котик, це все ти п. с. у мене сердечко скоро вискочить з грудей і піде кк тобі на зустріч богиня краси"

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