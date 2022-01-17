Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и жена Владимира Дантеса. Парочка уехала после Нового года на отдых в Мексику, откуда постоянно радует новыми фото и видео в Инстаграм.
В этот раз Надя показала несколько фото со звездой "Орла и Решки" Настей Ивлеевой из России. Артистки встретились на жарком курорте, и как можно заметить, провели неплохо время.
"Сделали себе крутые фото на авы", - написала Надя.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Мои зайки", "Обожать", "Любимки", "Это лучший коллаб", "Я так ждала вашу встречу", "Крутые", "Осталось только встретиться с Кридом", "Такие классные", "Красивая + красивая = богиня сотрудничества", "теперь ждём встречу с Егором Кридом", "Вы так мило улыбаетесь как будто сёстры", "Вороны залетят", "Какие люди...".
Напомним, Дорофеева, улетев из Украины, побежала на свидание с известным блогером, реакция Дантеса
А еще Politeka писала, что Дорофеева и Дантес устроили гуляние с Ивлеевой за границей, появились кадры
Также Politeka сообщала, что Ивлеева из "Орла и решки" нацепила на себя ошейник и сразила сходством с Киркоровым