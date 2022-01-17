Певица Надя Дорофеева, которая сейчас отдыхает с мужем Владимиром Дантесом в Мексике, показала, как встретилась с телеведущей Настей Ивлеевой.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и жена Владимира Дантеса. Парочка уехала после Нового года на отдых в Мексику, откуда постоянно радует новыми фото и видео в Инстаграм.

В этот раз Надя показала несколько фото со звездой "Орла и Решки" Настей Ивлеевой из России. Артистки встретились на жарком курорте, и как можно заметить, провели неплохо время.

"Сделали себе крутые фото на авы", - написала Надя.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Мои зайки", "Обожать", "Любимки", "Это лучший коллаб", "Я так ждала вашу встречу", "Крутые", "Осталось только встретиться с Кридом", "Такие классные", "Красивая + красивая = богиня сотрудничества", "теперь ждём встречу с Егором Кридом", "Вы так мило улыбаетесь как будто сёстры", "Вороны залетят", "Какие люди...".

Напомним, Дорофеева, улетев из Украины, побежала на свидание с известным блогером, реакция Дантеса

А еще Politeka писала, что Дорофеева и Дантес устроили гуляние с Ивлеевой за границей, появились кадры

Также Politeka сообщала, что Ивлеева из "Орла и решки" нацепила на себя ошейник и сразила сходством с Киркоровым



