Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Надя Дорофеева часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.
На этот раз Надя опубликовала новые видео с отдыха в Мексике, куда улетела вместе с мужем Владимиром Дантесом. Так, супруги пришли на встречу с известным блогером и рэп-исполнителем Эльдаром Джараховым. Они сидели в кафе и шутили.
В своем Instagram Джарахов записал видео, на котором пошутил о свидании.
"Пришел на свидание, а нам какая-то баба мешает. Кто это?", - сказал блогер о Наде Дорофеевой.
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"Она скоро уйдет, она скоро уйдет", - пошутил Дантес.
Затем Дорофеева записала сторис и решила пошутить.
"Пришла на свидание вот с ним, а ты тут что делаешь?",- спросила Надя в мужчину.
"Ты скоро уйдешь все равно", - засмеялся Владимир Дантес.
Ранее Politeka сообщала, что Дорофеева и Дантес устроили гуляния с Ивлеевой за границей, появились кадры: "Насть, было кайф".
Напомним, что Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание: "Такого вы точно не видели".
Также Politeka писала, что Дантес смутил украинцев своим видом в новом имидже: "Как девочка".