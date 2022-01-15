Известная украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом, которые отдыхают в Мексике, встретились с популярным блогером.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Надя Дорофеева часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Надя опубликовала новые видео с отдыха в Мексике, куда улетела вместе с мужем Владимиром Дантесом. Так, супруги пришли на встречу с известным блогером и рэп-исполнителем Эльдаром Джараховым. Они сидели в кафе и шутили.

В своем Instagram Джарахов записал видео, на котором пошутил о свидании.

"Пришел на свидание, а нам какая-то баба мешает. Кто это?", - сказал блогер о Наде Дорофеевой.

"Она скоро уйдет, она скоро уйдет", - пошутил Дантес.

Затем Дорофеева записала сторис и решила пошутить.

"Пришла на свидание вот с ним, а ты тут что делаешь?",- спросила Надя в мужчину.

"Ты скоро уйдешь все равно", - засмеялся Владимир Дантес.

Ранее Politeka сообщала, что Дорофеева и Дантес устроили гуляния с Ивлеевой за границей, появились кадры: "Насть, было кайф".

Напомним, что Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание: "Такого вы точно не видели".

Также Politeka писала, что Дантес смутил украинцев своим видом в новом имидже: "Как девочка".