Как передает Politeka.net, украинская артистка, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе со своим супругом Владимиром Дантесом, которые сейчас отдыхают в мексиканском Тулуме, встретили там российскую телеведущую Настю Ивлееву. Видео совместных развлечений звезды показали в Инстаграм-сторис.
«Ну наконец-то, смотрите кого я здесь встретила», - подписала видео Надя Дорофеева.
"Праздновали всем рестораном", — отметила Настя Ивлеева.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
"Приватбанк" массово закрывает свои отделения, появились подробности: что происходит
Стихия надвигается на Украину, погода резко испортится: в каких областях объявили I уровень опасности
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Кроме Ивлеевой, в ролике можно заметить российского блогера и рэпера Эльдара Джарахова.
На видео звезды танцуют, веселятся, пьют коктейли, едят суши и зажигают свечи-фейерверки.
«Насть, было кайф. Я вообще не танцую, но шоты текилы и я в пляс», - отметил Владимир Дантес.
Напомним, Дорофеева в просвечивающемся платье и кедах отправилась на свидание: "Такого вы точно не видели"
Как сообщала Politeka, Дантес на отдыхе с Дорофеевой показал радикальные изменения во внешности
Также Politeka писала, что Дантес ввел украинцев в замешательство своим видом в новом имидже: "Как девочка"