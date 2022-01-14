Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Мексике, похвасталсь новыми кадрами.

Как передает Politeka.net, украинская артистка, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вместе со своим супругом Владимиром Дантесом, которые сейчас отдыхают в мексиканском Тулуме, встретили там российскую телеведущую Настю Ивлееву. Видео совместных развлечений звезды показали в Инстаграм-сторис.

«Ну наконец-то, смотрите кого я здесь встретила», - подписала видео Надя Дорофеева.

"Праздновали всем рестораном", — отметила Настя Ивлеева.

Кроме Ивлеевой, в ролике можно заметить российского блогера и рэпера Эльдара Джарахова.

На видео звезды танцуют, веселятся, пьют коктейли, едят суши и зажигают свечи-фейерверки.

«Насть, было кайф. Я вообще не танцую, но шоты текилы и я в пляс», - отметил Владимир Дантес.

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