Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 50-летняя Кристина Орбакайте показала своего красавца-мужа, а также козырнула своей невероятной фигуркой.

«Отгремел День Рождения Миши! Спасибо всем друзьям за то, что разделили этот праздник с нашей семьёй!», - подписала фото Орбакайте.

Позже она опубликовала еще один яркий снимок, на котором они с дочкой целовали именинника.

«Кстати, сегодня 18 лет нашей с Мишей встрече!», - поделилась интересным фактом артистка.

Как известно, Кристина и Михаил познакомились в его день рождения, когда Орбакайте перепутала вечеринки в Майями и случайно попала к нему на праздник.

В комментариях звездной семье оставили массу теплых слов.

«Кристина, обожаю вас! Всю жизнь», «Счастья вам и семейного благополучия!», «Поздравляю! Еще 100 лет вместе!», «Кристина стала похожа на маму», «Вы - самая красивая семья! Неповторимая космическая красота!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Орбакайте засветилась с экс-отчимом: «Киркоров на коленях что ли стоит?».

Также Politeka писала, что Орбакайте показала мужа-красавца, который намного младше: "Совет вам, да любовь".

А еще Politeka сообщала, что Орбакайте похвасталась развлечениями с детьми: "Как Клавочка быстро растет!".