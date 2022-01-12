Дочка Алли Пугачової, співачка й актриса Крістіна Орбакайте похвалилася проведенням часу з дітьми, разом вони записали музичне відео.

Крістіна Орбакайте вперше стала мамою в 1991 році, коли у неї народився син Микита, передає Politeka.net. Пізніше зірка стала мамою ще двох дітей, Дені і Клавдії.

Артистка любить хвалитися своїми чадами в Мережі. Так, зірка розмістила відео, на якому разом з Микитою і Клавдією грає на піаніно. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"З @npresnyakov завжди розучуємо що-небудь новеньке 🎹 #клавдіяземцова #Христина #family #моідеті", - написала Крістіна Орбакайте.

Публікація швидко зібрала майже 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Музична сім'я! Класно виходить! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "🔥 👏👏👏❤️красиво виходить!👏 👏 👏 😍 ", "Як же приємно дивитися на справжні, людські стосунки в сім'ях артистів, ну що скажеш Крістіна Орбакайте🤷 ♂️ ❤ ❤ - як у пісні🔥 😂", " як Клавочка швидко росте! Красотулечка😍", " Молодці. Нарешті ви разом, зустрілися. Не думаю що Ви часто бачитеся все", - написали користувачі Мережі.



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