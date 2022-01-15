Дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте показала, як дуріє в обіймах чоловіка Михайла Земцова.

Як пише Politeka.net, Христина - дочка Алли Пугачової, яка по стопах мами стала співачкою. Зараз зірка одружена з бізнесменом Михайлом Земцовим. У пари є дочка Клаудія, яка народилася 30 Березня 12-го року. Не забуває Орбакайте і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Христина була разом з Михайлом. Пара обіймалася і дуріла в кадрі. Такими милими фото Орбакайте вирішила привітати зіркового чоловіка з Днем Народження.

"З Днем народження, коханий", - було написано під фото.

Варто відзначити, що Земцову виповнилося 44 роки. Михайло молодше Христини на шість років.

Фанати поставили лайки десятки тисяч разів і написали коментарі:

"З Днем народження", "Мішу з днем народження", "злагода вам, та любов"," вітаю!Так зворушливо!Ви Шикарна Пара!Щастя Вам!", "Які гарні.Прекрасна пара, завжди приємно на вас дивитися, Христина".

Нагадаємо, 50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту

Також Politeka писала, що дочка Пугачової Орбакайте похвалилася розвагами з дітьми

А ще Politeka повідомляла, що дочка Пугачової Орбакайте спантеличила знімком з екс-вітчимом



