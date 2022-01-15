Як пише Politeka.net, Христина - дочка Алли Пугачової, яка по стопах мами стала співачкою. Зараз зірка одружена з бізнесменом Михайлом Земцовим. У пари є дочка Клаудія, яка народилася 30 Березня 12-го року. Не забуває Орбакайте і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Христина була разом з Михайлом. Пара обіймалася і дуріла в кадрі. Такими милими фото Орбакайте вирішила привітати зіркового чоловіка з Днем Народження.
"З Днем народження, коханий", - було написано під фото.
Варто відзначити, що Земцову виповнилося 44 роки. Михайло молодше Христини на шість років.
Фанати поставили лайки десятки тисяч разів і написали коментарі:
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"З Днем народження", "Мішу з днем народження", "злагода вам, та любов"," вітаю!Так зворушливо!Ви Шикарна Пара!Щастя Вам!", "Які гарні.Прекрасна пара, завжди приємно на вас дивитися, Христина".
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