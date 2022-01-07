Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram.

"Різдвяна зустріч з @fkirkorov 🎄», - сказано в пості.

На фото Христину Орбакайте обіймає Філіп Кіркоров, який раніше був чоловіком її мами Алли Пугачової. І якщо між колишнім подружжям відносини не дуже, то Христина з колишнім вітчимом подружилася. Всі ці роки артисти підтримують дуже теплі стосунки.

Знімки активно коментують в мережі.

"Христина і Філіп,З Різдвом Христовим вас!!!Всього самого найкращого вам в новому році", "красиві", "Здорово! А Філіп Кіркоров на колінах чи що стоїть? У нього ж зростання близько 2 м?", "Як у казці", - пишуть у коментарях.

Відзначимо, вечірка на честь ювілею Христини Орбакайте в 2021 році стала першим заходом за кілька років, на якому побачилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. До цього вони уникали приходити на одні й ті ж вечірки.

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