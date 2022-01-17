Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая подарила украинцам частичку лета, поделившись кадрами своего счастливого отдыха в Таиланде.

Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В начале года Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым и их старшим сыном Иваном улетела отдыхать в солнечный Таиланд.

И хотя сейчас семейству пора возвращаться в Украину, ведущая решила подольше «побыть в лете», поделившись нарезкой видео с курорта.

На кадрах Осадчая плавала в море в ярко-бирюзовом купальнике, гуляла по джунглям и проводила время в компании любимого мужа. На большинстве кадров ведущая счастливо улыбалась.

Также в ролике можно было увидеть наряженную елку, которую установили возле отеля, где отдыхала пара.

«Видео заряжено на приближение лета», - подписала кадры знаменитость.

Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо.

«Я уже мечтаю», «Классная», «А точнее лета, солнышка и позитива. Красота», «Такая счастливая женщина», «Огонь», «Люблю», - пишут люди в комментариях к посту ведущей.

Напомним, Горбунов попрощался с райским отдыхом в Таиланде, вспомнив самые яркие моменты.

Как сообщала Politeka, Осадчая в раздельном купальнике впечатлила фигурой после недавних родов.

Также Politeka писала, что Осадчая в броском купальнике показала, как релаксирует без Горбунова и детей.