Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм. В начале года Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым и их старшим сыном Иваном улетела отдыхать в солнечный Таиланд.
И хотя сейчас семейству пора возвращаться в Украину, ведущая решила подольше «побыть в лете», поделившись нарезкой видео с курорта.
На кадрах Осадчая плавала в море в ярко-бирюзовом купальнике, гуляла по джунглям и проводила время в компании любимого мужа. На большинстве кадров ведущая счастливо улыбалась.
Также в ролике можно было увидеть наряженную елку, которую установили возле отеля, где отдыхала пара.
«Видео заряжено на приближение лета», - подписала кадры знаменитость.
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Поклонники Осадчей не смогли пройти мимо.
«Я уже мечтаю», «Классная», «А точнее лета, солнышка и позитива. Красота», «Такая счастливая женщина», «Огонь», «Люблю», - пишут люди в комментариях к посту ведущей.
Напомним, Горбунов попрощался с райским отдыхом в Таиланде, вспомнив самые яркие моменты.
Как сообщала Politeka, Осадчая в раздельном купальнике впечатлила фигурой после недавних родов.
Также Politeka писала, что Осадчая в броском купальнике показала, как релаксирует без Горбунова и детей.