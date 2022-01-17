Известная американская певица Мадонна, которая не перестает удивлять своих поклонников моложавым видом и активной светской жизнью, впечатлила новым видео.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мадонна показала, как наслаждается одной из своих любимых песен. Она подпевала под музыку и выглядела очень увлеченной.

«Эта песня дает мне крылья», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Королева», «Луч света был и остается абсолютно волшебным!», «Лучший альбом», «Ты такая крутая», «Я так люблю эту чертову песню, она меня заводит», «Таких больше не делают», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто раскритиковал 63-летнюю звезду за внешний вид. Для видео Мадонна использовала фильтр, который превратил ее лицо в маску с бабочкой.

«От Мадонны не осталось и следа», «Совсем не узнать», «Зачем так много фильтров», - пишут поклонники.

Отметим, что Мадонна, несмотря на возраст, продолжает эпатировать публику дерзкими выходками и откровенными образами. Также звезда сильно увлеклась пластикой.

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