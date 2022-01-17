Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Мадонна показала, как наслаждается одной из своих любимых песен. Она подпевала под музыку и выглядела очень увлеченной.
«Эта песня дает мне крылья», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Королева», «Луч света был и остается абсолютно волшебным!», «Лучший альбом», «Ты такая крутая», «Я так люблю эту чертову песню, она меня заводит», «Таких больше не делают», - пишут пользователи сети.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Победитель "Україна має талант" Фесько впечатлил преображением после проекта: "Изменился кардинально"
Новый "Холостяк" Топольський разочаровал внешностью на новом фото: "Стремный на вид он"
Анджелина Джоли с новым цветом волос изумила помолодевшим видом: "Какая сильная дама"
Дочь Анджелины Джоли спровоцировала споры в сети новым кадром: "Будет не хуже Энджи"
Но нашлись и те, кто раскритиковал 63-летнюю звезду за внешний вид. Для видео Мадонна использовала фильтр, который превратил ее лицо в маску с бабочкой.
«От Мадонны не осталось и следа», «Совсем не узнать», «Зачем так много фильтров», - пишут поклонники.
Отметим, что Мадонна, несмотря на возраст, продолжает эпатировать публику дерзкими выходками и откровенными образами. Также звезда сильно увлеклась пластикой.
Напомним, что Мадонна в короне засветила, с кем встретила Рождество: кадры.
Также Politeka писала, что Мадонна без капли стеснения дала жару на сцене с гитарой: "Не ожидал от тебя...".
А еще Politeka сообщала, что Мадонна показала, как зажгла на новогодние праздники.