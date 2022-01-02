Співачка і актриса Мадонна, якій зараз 63 роки, показала, як провела час на Новий рік з близькими, поділившись кумедним відео.

Як пише Politeka.net, Мадонна є популярною західною співачкою і актрисою. Зірка активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Мадонна показала, як відзначала Новий рік з сім'єю. На кадрах співачка веселилася і святкувала.

"Мута пережив 2021 рік ......... ... Бог добрий. Я безмежно вдячний за любов і підтримку моїй родині та друзям, а також неймовірній команді людей навколо мене, які піклуються про мене і направляють мене. Ніколи не забувай, що твоя сім'я-твій друг ....... Ніколи не забувай, що без них ти ніщо......, але найбільше........і що більш важливо ...... ,,,, ніколи не сумнівайся в собі", - написала Мадонна.

Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"З Новим роком", " ти коли-небудь тусиш з людьми твого віку?", "Була б вона одна? Якби не її діти? 2022, Мута".

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