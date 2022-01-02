Як пише Politeka.net, Мадонна є популярною західною співачкою і актрисою. Зірка активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Мадонна показала, як відзначала Новий рік з сім'єю. На кадрах співачка веселилася і святкувала.
"Мута пережив 2021 рік ......... ... Бог добрий. Я безмежно вдячний за любов і підтримку моїй родині та друзям, а також неймовірній команді людей навколо мене, які піклуються про мене і направляють мене. Ніколи не забувай, що твоя сім'я-твій друг ....... Ніколи не забувай, що без них ти ніщо......, але найбільше........і що більш важливо ...... ,,,, ніколи не сумнівайся в собі", - написала Мадонна.
Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:
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