Як передає Politeka.net, Мадонна є всесвітньо відомою американською співачкою. Також вона прославилася як актриса і продюсер. Мадонна вражає своїм виглядом, адже співачці вже 63 роки, і її зовнішність можна порівняти з наймолодшими красунями.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Мадонна продемонструвала, як дала спеку на сцені на своєму концерті. Вона взяла гітару і "п'ятою точкою" почала грати на інструменті (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Не кидаю свою повсякденну роботу", — розповіла Мадонна.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Цей тур був всім", "Королева", "Люблю цей момент на шоу", "Королева року", "Люблю тебе, королева ❤️ реліз The Reinvention Tour", "Знаєш, трешкор-альбом в якості твого наступного проєкту був би досить цікавим", "Не очікував від тебе. Уявіть собі світ без Мадонни. Мадонна назавжди".

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