Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Дизель шоу" в Instagram опубликовали несколько кадров со съемок сериала "Папаньки", а также анонсировали премьеру четвертого сезона и раскрыли некоторые подробности сюжета.
На кадрах можно увидеть актеров, которые сыграли в "Папаньках", среди которых Лилия Ребрик и Егор Крутоголов, которые на экране играют семейную пару, а также их киношные дети.
В подписи к фотографиям раскрыли подробности сюжета четвертого сезона сериала "Папаньки", а также назвали дату премьеры. "Сумеет ли разрулить все эти проблемы наш папанька Егор? И справится ли со своими рабочими задачами? Ведь у него появится очень назойливый и хитрый партнёр по бизнесу! Не пропустите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» уже 31 января в 20:15 на нашем ютуб-канале", - говорится в сообщении.
Пользователи тут же принялись комментировать новость о премьере четвертого сезона веселого сериала, отмечая, как уже ждет новых серий.
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