В сети появились кадры со съемок и подробности четвертого сезона веселого сериала от "Дизель шоу" "Папаньки".

Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Дизель шоу" в Instagram опубликовали несколько кадров со съемок сериала "Папаньки", а также анонсировали премьеру четвертого сезона и раскрыли некоторые подробности сюжета.

На кадрах можно увидеть актеров, которые сыграли в "Папаньках", среди которых Лилия Ребрик и Егор Крутоголов, которые на экране играют семейную пару, а также их киношные дети.

В подписи к фотографиям раскрыли подробности сюжета четвертого сезона сериала "Папаньки", а также назвали дату премьеры. "Сумеет ли разрулить все эти проблемы наш папанька Егор? И справится ли со своими рабочими задачами? Ведь у него появится очень назойливый и хитрый партнёр по бизнесу! Не пропустите премьеру 4 сезона сериала «Папаньки» уже 31 января в 20:15 на нашем ютуб-канале", - говорится в сообщении.

Пользователи тут же принялись комментировать новость о премьере четвертого сезона веселого сериала, отмечая, как уже ждет новых серий.

"Я Вас обожаю, жду с нетерпением ❤️❤️❤️❤️", "Ох любимая семейка😍, как же я жду ❤❤❤", "Які тут всі хорошенькі😂люблю. Тішусь за продовження😂😂😂😂👏👏❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥🔥 ждём, особенно мой старший сын ждёт премьеру😍 ему 7 лет😂".

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