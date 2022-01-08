Известная украинская актриса театра и кино, участница "Дизель шоу" Юлия Мотрук рассказала о праздновании Нового года, которое запомнила надолго.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице "Дизель Студио" в Instagram опубликовали фотографию известной актрисы театра и кино, которая играет в "Дизель шоу" Юлии Мотрук.

Актриса рассказала о праздновании Нового года, которое запомнит надолго.

"Юлия Мотрук – кладезь историй. Причём с нашей актрисой случается такое, что хоть бери и фильмы снимай. Естественно, есть у неё и яркие воспоминания об одном праздновании Нового года: в потоках шампанского, с падающей ёлкой и петардами… в ботинках её папы. Садитесь поудобнее – каникулы с "дизелями" продолжаются! ",- написали на странице.

Всю историю можно прочитать на официальном сайте "Дизель студио" dizelstudio.com.

На историю Юлии Мотрук отреагировали в комментариях.

"Обожаю Юлечку!!!", "Хорошая актриса это самая замечательная замена Марине Францевне", - написали в сети.

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