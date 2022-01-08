Как сообщает Politeka.net, на официальной странице "Дизель Студио" в Instagram опубликовали фотографию известной актрисы театра и кино, которая играет в "Дизель шоу" Юлии Мотрук.
Актриса рассказала о праздновании Нового года, которое запомнит надолго.
"Юлия Мотрук – кладезь историй. Причём с нашей актрисой случается такое, что хоть бери и фильмы снимай. Естественно, есть у неё и яркие воспоминания об одном праздновании Нового года: в потоках шампанского, с падающей ёлкой и петардами… в ботинках её папы. Садитесь поудобнее – каникулы с "дизелями" продолжаются! ",- написали на странице.
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Кравец из "Квартал 95" оправдалась за свой "грешок": "Каждый раз так стыдно!"
Жена "Холостяка" Добрынина вызвала ажиотаж семейными фото с ребенком: "Сынок похож на..."
Могилевская зацепила за живое и украинцев, и белорусов: "Спасибо, Наташа, за смелость, за правду"
Финалистка "Холостяка" Юлия Зайка засветила прелести фигуры в платье за 799 гривен: "Хотела вернуть"
Всю историю можно прочитать на официальном сайте "Дизель студио" dizelstudio.com.
На историю Юлии Мотрук отреагировали в комментариях.
"Обожаю Юлечку!!!", "Хорошая актриса это самая замечательная замена Марине Францевне", - написали в сети.
Ранее Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа: "Оказывается...".
Напомним, что Булитко и Крутоголов из Дизель шоу" насмешили новогодним номером: "Хотели удивить ребенка, а вместо этого...".
Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" оказалась "запертой" из-за выходок Крутоголова и Бережка: "Я сказала...".